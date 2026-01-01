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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая драма
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая драма
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Casting for a Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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