В 1 сезоне 9 серии сериала «Общество» Уилл наконец признается в своих чувствах Элли. Эль откровенничает с Еленой. Кэмпбелл настаивает на том, чтобы Гарри бежал за мэром. А Гризз возглавляет экспедицию.
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