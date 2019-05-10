В 1 сезоне 7 серии сериала «Общество» проходит шесть месяцев с начала событий. Гарри погружен в глубокую депрессию. Между Сэи и Гризз возникает связь, у Горди есть предположения о Вэст Хэме, а Эль воплощает план в жизнь.