В 1 сезоне 6 серии сериала «Общество» Элли расспрашивает Эль о Кэмпбелле. Весь город замирает в ожидании решения, которое должна принять Элли. Уилл и Гризз убеждают ее, что необходимо принимать жесткие меры.
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