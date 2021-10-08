Меню
7 фильмов и сериалов, похожих на «Игру в кальмара»
Вас ждут сатирические притчи о социальном неравенстве, бои без правил и детские игры со смертельным исходом.
8 октября 2021 17:45
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix
Вымирание человечества и нападение жутких существ — одна из популярнейших тем в кинематографе. Стриминговый сервис тоже не остаётся в стороне, выдавая разные варианты гибели цивилизации.
26 сентября 2021 09:30
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Причиной закрытия этих отличных шоу стали далеко не плохие рейтинги и скверные отзывы, а совсем другие обстоятельства.
1 марта 2021 19:00
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
