Мог ли Аркенстон из «Хоббита» быть Сильмарилем? Рушим одну из популярных фанатских теорий

Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

Главный хит лета 2025 года на Netflix опередил даже «Уэнсдэй»: всего за три недели — 63 миллиона просмотров

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

С этим мультфильмом в Pixar пришли тяжелые времена: минус 60 миллионов долларов — и это было только начало

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти

Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах