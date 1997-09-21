В 9 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» владелец магазина Алу получает от матери письмо, в котором говорится о брачном обязательстве. Чтобы сдержать обещание, он просит Мардж притвориться его супругой, тогда как Гомер оказывается в доме престарелых.
Related video
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail