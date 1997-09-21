В 9 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» действие переносится в прошлое, когда Барт посещал местный детский садик. Во флэшбеке раскрывается причина ненависти подростка к школе. Как оказалось, немаловажную роль в этом сыграли Гомер и Мардж.
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