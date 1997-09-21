В 9 сезоне 25 серии сериала «Симпсоны» супруги решают, что им необходимо освежить свой брак. Для этого они начинают заниматься сексом в неожиданных местах. Раскрепощенность парочки приводит к последствиям, которых нельзя было предвидеть.