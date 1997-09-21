В 9 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» отец вновь сталкивается с презрением сына. Желая завоевать уважение Барта, Гомер радикально меняет собственную жизнь. Отныне он занимается спортом, не пьет и не ест вредную пищу. Надолго ли хватит Симпсона?
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