В 9 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» на местном телеканале появляется детская новостная передача. Барту и Лизе удается заполучить место ведущих, что приводит к их очередному противостоянию. Тем временем Гомер покупает домой обезьянку.
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