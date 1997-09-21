В 9 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» на поверхность всплывает жуткая правда о директоре Скиннере. Выясняется, что долгие годы под этим именем скрывался самозванец. Новость шокирует всех сотрудников школы. Но где все эти годы пропадал оригинал?