В 9 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» на поверхность всплывает жуткая правда о директоре Скиннере. Выясняется, что долгие годы под этим именем скрывался самозванец. Новость шокирует всех сотрудников школы. Но где все эти годы пропадал оригинал?
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