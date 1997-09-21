В 9 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» мать вынуждает Барта подружиться с Ральфом, над которым смеется весь класс. Изначально он выступал против сомнительной затеи. Но общение с изгоем открывает перед хулиганом невиданные возможности.
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