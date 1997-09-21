В 9 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» в городе образуется культ, представители которого поклоняются всесильному вождю. Предводитель убеждает сектантов в том, что уже совсем скоро они окажутся на волшебной планете, где познают истинное счастье.
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