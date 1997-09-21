В 9 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» в руках у Гомера оказывается фильм, который, как он думал, является вестерном. Но на носителе записан мюзикл, что вынуждает семейство вспомнить все музыкальные моменты прошлых эпизодов.
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