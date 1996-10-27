В 8 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» глава дома отправляется на ежегодную городскую вечеринку, где употребляет чрезмерное количество острой пищи. После этого у Гомера начинаются галлюцинации с участием его родственной души.
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