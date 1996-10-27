В 8 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» между Нельсоном и Лизой вспыхивают любовные чувства. После очередной выходки хулигана отличница решает его перевоспитать. Между тем Гомер открывает легкий способ мошенничества с магазином на диване.
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