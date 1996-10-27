В 8 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» в доме семьи проходит вечеринка, на которой также присутствуют Ван Хутены. В разгар застолья между родителями Милхауса происходит очередная ссора. Дело завершается тем, что муж и жена решают подать на развод.