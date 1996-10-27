В 8 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» у главы спрингфилдской АЭС появляется взрослый сын, с которым его разлучили много лет назад. Но отношения представителей двух поколений семьи Бернс складываются не лучшим образом.
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