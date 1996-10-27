В 8 сезоне 25 серии сериала «Симпсоны» новая выходка Барта оборачивается для города катастрофой. В качестве наказания мальчика принудительно отправляются в военное училище. К удивлению окружающих, Лиза тоже желает стать кадетом.
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