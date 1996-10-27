В 8 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» рассказывается о нелегкой судьбе трудолюбивого сотрудника АЭС Граймса. Его преследуют неудачи, тогда как Гомеру все достается с невообразимой легкостью. На этой почве между коллегами нарастает конфликт.
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