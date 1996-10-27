В 8 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» в городе происходят глобальные изменения. После того, как в прямой эфир попали записи с пьяным Бартом, правительство установило сухой закон. Чтобы спасти бар, Мо и его друг Гомер открывают подпольный бизнес.
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