В 8 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» у дочери Гомера и Мардж появляется первая работа. Девочка устраивается сиделкой, безупречно справляясь с возложенными на ее плечи обязанностями. Но на этот раз Лизе необходимо присмотреть за собственным братом.
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