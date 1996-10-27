В 8 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» к супругам заявляется торговец антиквариатом. Новый друг семьи восхищен домом, а также быстро находит общий язык с Бартом. Все меняется, когда на поверхность всплывает информация о сексуальной ориентации гостя.
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