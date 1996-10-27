В 8 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» канал ищет нового актера озвучки для знаменитого мультфильма о Щекотке и Царапке. К удивлению жителей Спрингфилда, Гомер побеждает в конкурсе, получая шанс поработать на телевидении. Но все идет не по плану.