В 8 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» канал ищет нового актера озвучки для знаменитого мультфильма о Щекотке и Царапке. К удивлению жителей Спрингфилда, Гомер побеждает в конкурсе, получая шанс поработать на телевидении. Но все идет не по плану.
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