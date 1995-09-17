В 7 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» неудачная инсценировка собственной смерти приводит Гомера на почту, где он узнает о прошлом покойной матери немало нового. Как оказалось, женщина работала на ФБР и может быть по-прежнему жива.
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