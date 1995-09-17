В 7 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» на город нападает белый медведь, пришедший из дикого леса. Мэр обещает защитить спрингфилдцев, но при условии, что местные жители подпишут указ о депортации из провинции всех нелегальных иммигрантов.
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