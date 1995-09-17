В 7 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» в руках у Барта появляются фальшивые водительские права. Сформировав компанию, он едет в путешествие, не задумываясь о возможных последствиях. Между тем Лиза проводит досуг с отцом на АЭС.
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