В 7 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» шумиха вокруг ситуации с Бернсом остается в прошлом. Спрингфилд посещают голливудские звезды, которые снимают новый фильм о Радиоактивном человеке. Неожиданно роль в блокбастере получает местный «ботан» Милхаус.
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