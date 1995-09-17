В 7 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» звезда шоу-бизнеса Трой Макклюр становится жертвой скандалов в прессе. Все меняется, когда журналисты печатают в газете его совместное фото с Сельмой. Чтобы сохранить карьеру, ведущий должен на ней жениться.
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