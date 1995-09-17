В 7 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» жители готовятся к традиционному празднованию Дня города. Лиза пишет о легендарном Джебидае Спрингфилде научное эссе, но неожиданно узнает, что первопроходец при жизни являлся лжецом и бандитом.
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