«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян

«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу

Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь

«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие

«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице

Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду

Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар

«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать

Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов

Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»