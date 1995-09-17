В 7 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» зрителей ждет нестандартный выпуск, в рамках которого в сжатой форме пересказываются все события, происходившие с семьей за последние восемь лет. Ведущим ретроспективы становится небезызвестный Трой Макклюр.
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