В 7 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» мистер Бернс находится в коме, в то время как шеф полиции Виггам ищет таинственного стрелка. Подозрения падают на каждого, включая помощника Вэйлона и начальника службы безопасности АЭС Гомера.
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