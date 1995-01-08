В 6 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» наступает 31 октября, а это значит, что в Спрингфилде вновь творятся необъяснимые вещи. В разгар Хэллоуина Гомер берет в руки топор и открывает охоту на жену и детей в загородном особняке Бернса.