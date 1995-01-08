В 6 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» преступник Сайдшоу Боб выходит из тюрьмы и баллотируется на пост мэра Спрингфилда. Когда он побеждает на выборах, Барт и Лиза подозревают нечестную игру и пытаются вывести злоумышленника на чистую воду.