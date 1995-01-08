В 6 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» зависимость домочадцев от телевизора достигает критической отметки. Чтобы отвлечь мужа и детей от экрана, Мардж устраивает час воспоминаний, в рамках которого делится историей об ухаживаниях Жака.
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