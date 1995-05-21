В 6 сезоне 25 серии сериала «Симпсоны» в городе происходит новый инцидент. Влиятельный мистер Бернс возводит установку, перекрывающую солнце для всех жителей. В тот же вечер неизвестный стреляет в миллиардера и скрывается с места преступления.
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