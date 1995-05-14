В 6 сезоне 24 серии сериала «Симпсоны» уроженцы соседнего городка Шелбивилля крадут священное лимонное дерево Спрингфилда. Объединившись с друзьями, Барт решает вернуть достопримечательность назад. Вскоре к школьникам присоединяются даже взрослые.
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