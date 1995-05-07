В 6 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» у жителей Спрингфилда появляется новый защитник. На службу в полицию поступает Мардж, которая показывает отличные результаты. Но когда преступление совершается в ее собственном доме, сотрудница прячет улики.
Related video
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Авторизация по e-mail