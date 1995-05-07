В 6 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» у жителей Спрингфилда появляется новый защитник. На службу в полицию поступает Мардж, которая показывает отличные результаты. Но когда преступление совершается в ее собственном доме, сотрудница прячет улики.