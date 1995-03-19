В 6 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» герои отправляются на ярмарку, где Лиза встречается с гадалкой. Женщина предсказывает девочке ее будущую свадьбу, которая состоится в 2010 году. Ее женихом окажется образованный интеллигент из Англии.