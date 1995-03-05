В 6 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» престиж городка продолжает падать. В надежде привлечь к Спрингфилду общественное внимание правительство организует кинофестиваль. В борьбу за приз вступают наиболее талантливые жители провинции.
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