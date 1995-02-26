В 6 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» у главы семейства возникают серьезные финансовые проблемы. Нехватка денег вынуждает Гомера взять ссуду у Сельмы и Пэтти. Теперь он целиком зависит от двух женщин, к которым питает взаимную ненависть.