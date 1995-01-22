В 6 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» дети пытаются узнать, почему в семейном альбоме нет фотографий Мэгги. Действия переносятся в прошлое, когда девочка еще не успела появиться на свет. Гомер уходит с работы на АЭС и устраивается на новое место.
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