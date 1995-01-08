В 6 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» Карл и Ленни начинают пользоваться странными привилегиями. В надежде узнать правду Гомер становится членом таинственной организации под названием Камнерезы и провозглашается «избранным».
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