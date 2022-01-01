В 5 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» брак Гомера и Мардж оказывается под угрозой, когда департамент вынуждает Бернса нанять хотя бы одну женщину. Новой сотрудницей становится привлекательная Минди, в которую Симпсон влюбляется с первого взгляда.
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