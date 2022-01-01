В 5 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» по иронии судьбы Барт попадает в команду бойскаутов. Теперь мальчика ждет участие в сплаве по реке, в котором его сопроводит отец и соседи Фландерсы. Эту поездку герои запомнят надолго.