В 5 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» по иронии судьбы Барт попадает в команду бойскаутов. Теперь мальчика ждет участие в сплаве по реке, в котором его сопроводит отец и соседи Фландерсы. Эту поездку герои запомнят надолго.
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