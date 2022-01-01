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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 5 Серия 6

Симпсоны 1989 6 серия 5 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 30 сентября 1993
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 7 октября 1993
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 14 октября 1993
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 21 октября 1993
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 28 октября 1993
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 4 ноября 1993
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 11 ноября 1993
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 18 ноября 1993
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 1993
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 1993
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 6 января 1994
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 3 февраля 1994
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 10 февраля 1994
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 17 февраля 1994
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 24 февраля 1994
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 17 марта 1994
Эпизод 17
Сезон 5 / Серия 17 31 марта 1994
Эпизод 18
Сезон 5 / Серия 18 14 апреля 1994
Эпизод 19
Сезон 5 / Серия 19 28 апреля 1994
Эпизод 20
Сезон 5 / Серия 20 5 мая 1994
Эпизод 21
Сезон 5 / Серия 21 12 мая 1994
Эпизод 22
Сезон 5 / Серия 22 19 мая 1994
О чем cерия

В 5 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» пожертвование денег оборачивается для семьи выигрышем двух билетов на балет. Изначально Мардж планировала отправиться на мероприятие с Гомером, но вместо непутевого мужа компанию женщине составляет подруга Рут.

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