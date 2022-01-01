В 5 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» пожертвование денег оборачивается для семьи выигрышем двух билетов на балет. Изначально Мардж планировала отправиться на мероприятие с Гомером, но вместо непутевого мужа компанию женщине составляет подруга Рут.
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