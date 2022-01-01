В 5 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» на электростанцию приезжает внеочередная проверка, в ходе которой выясняется, что у Гомера нет профессионального образование. Мистера Бернса вынуждают отправить сотрудника для повышения квалификации в колледж.
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