В 5 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» непоседливый Барт решает сбежать с уроков, для чего пишет записку от имени стоматолога. В тот же день мальчик становится свидетелем происшествия, которое ставит его перед нелегким выбором.
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